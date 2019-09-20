Українські десантники збили штурмовик Су-25 та безпілотний авіаційний комплекс ворога
Сьогодні, 16:38
Підрозділи Протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ збили штурмовик Су-25 та безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10" російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці.
Вказали також, що повітряні об’єкти російських окупантів збили з переносних зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak". Напрямок, де це сталося, не розкривають.
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Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці.
Вказали також, що повітряні об’єкти російських окупантів збили з переносних зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak". Напрямок, де це сталося, не розкривають.
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