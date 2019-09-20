Українські десантники збили штурмовик Су-25 та безпілотний авіаційний комплекс ворога





Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці.



Вказали також, що повітряні об’єкти російських окупантів збили з переносних зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak". Напрямок, де це сталося, не розкривають.

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