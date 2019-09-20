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Українські десантники збили штурмовик Су-25 та безпілотний авіаційний комплекс ворога

Українські десантники збили штурмовик Су-25 та безпілотний авіаційний комплекс ворога
Підрозділи Протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ збили штурмовик Су-25 та безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10" російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ у фейсбуці.

Вказали також, що повітряні об’єкти російських окупантів збили з переносних зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та "Starstreak". Напрямок, де це сталося, не розкривають.

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Теги: безпілотний авіаційний комплекс, Су-25, десантники
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