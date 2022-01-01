Відбувся черговий обмін полоненими
Сьогодні, 15:28
Сьогодні, 21 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною.
Про це повідомила українська віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Україна повертає додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних.
"Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.
Принагідно дякую президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - написала Верещук.
Нагадаємо, це вже шостий обмін полоненими. Попередній обмін відбувся 19 квітня.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила українська віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Україна повертає додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних.
"Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.
Принагідно дякую президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - написала Верещук.
Нагадаємо, це вже шостий обмін полоненими. Попередній обмін відбувся 19 квітня.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Агресор має намір вивезти українське зерно, – Денісова
Сьогодні, 14:11
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські десантники збили штурмовик Су-25 та безпілотний авіаційний комплекс ворога
Сьогодні, 16:38
Відбувся черговий обмін полоненими
Сьогодні, 15:28
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Сьогодні, 15:05
Окупанти можуть планувати обстріл мостів на заході України, – Центр протидії дезінформації
Сьогодні, 15:00
Медіа