Сьогодні, 21 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною.Про це повідомила українська віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територійУкраїна повертає додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних."Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.Принагідно дякую президентуза постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - написала Верещук.Нагадаємо, це вже шостий обмін полоненими. Попередній