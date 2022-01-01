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Відбувся черговий обмін полоненими

Відбувся черговий обмін полоненими
Сьогодні, 21 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Росією та Україною.

Про це повідомила українська віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Україна повертає додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних.

"Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації.

Принагідно дякую президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими", - написала Верещук.

Нагадаємо, це вже шостий обмін полоненими. Попередній обмін відбувся 19 квітня.

Зображення ілюстративне

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Теги: обмін, полонені, війна, Ірина Верещук
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