Окупанти можуть планувати обстріл мостів на заході України, – Центр протидії дезінформації





Про це



Зазначають, що у кількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медіасупровід війни рф проти України, з’явилася інформація щодо отримання росіянами «повного і точного списку координат залізничних мостів Західної України». Водночас зазначається, що «мостоповалу быть».



Однак відомості щодо місць розташування об’єктів залізничної інфраструктури України, зокрема щодо віадуків та мостів, ніколи не були державною таємницею та перебувають у вільному доступі.



Експерти Центру не виключають, що такі інформаційні вкиди можуть бути частиною ворожої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на нагнітання панічних настроїв серед українців, що перебувають в західних регіонах. Однак зважаючи на погрози щодо атак на натівські колони зі зброєю для України, не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники можуть планувати обстріл залізниць та мостів у західних регіонах України.Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Телеграмі.Зазначають, що у кількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медіасупровід війни рф проти України, з’явилася інформація щодо отримання росіянами «повного і точного списку координат залізничних мостів Західної України». Водночас зазначається, що «мостоповалу быть».Однак відомості щодо місць розташування об’єктів залізничної інфраструктури України, зокрема щодо віадуків та мостів, ніколи не були державною таємницею та перебувають у вільному доступі.Експерти Центру не виключають, що такі інформаційні вкиди можуть бути частиною ворожої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на нагнітання панічних настроїв серед українців, що перебувають в західних регіонах. Однак зважаючи на погрози щодо атак на натівські колони зі зброєю для України, не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.

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