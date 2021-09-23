В Україні прогнозують довгоочікуване потепління

В Україні прогнозують довгоочікуване потепління
В Україні почне теплішати вже від завтра, 22 квітня.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Фейсбуці.

22-го квітня максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12+16 градусів.
Свіжішим виявиться термічний острівець - Волинь, Рівненщина, Житомирщина, частина Київщини, +8+13 градусів.

Переважатиме в більшості областей насичене вологою повітря, хмарність чергуватиметься із проясненнями, дощі будуть, але періодичні.

У південній частині очікується суха погода.
Опади завтра надвечір припиняться в усій Україні.

Вітер буде з південного сходу, помірний, у північних областях, у центральній частині та часом на півдні - пориви до 15-18 метрів за секунду.

У Києві 22-го квітня також тепло нарешті почне прокидатися, впродовж дня передбачається +10+12 градусів. Дощ завтра ймовірний, місцями. Може бути рвучким південно-східний вітер, не легковажте здоров'ям.

Із суботи потепління зміцніє, на Великдень в Україні очікується +14+20 градусів, а в понеділок, 25-го квітня, навіть вище.
Наступний тиждень буде теплим.

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Теги: Страсна п'ятниця, погода, тепло, потепління
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