В Україні прогнозують довгоочікуване потепління





Про це Наталія Діденко у Фейсбуці.



22-го квітня максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12+16 градусів.

Свіжішим виявиться термічний острівець - Волинь, Рівненщина, Житомирщина, частина Київщини, +8+13 градусів.



Переважатиме в більшості областей насичене вологою повітря, хмарність чергуватиметься із проясненнями, дощі будуть, але періодичні.



У південній частині очікується суха погода.

Опади завтра надвечір припиняться в усій Україні.



Вітер буде з південного сходу, помірний, у північних областях, у центральній частині та часом на півдні - пориви до 15-18 метрів за секунду.



У Києві 22-го квітня також тепло нарешті почне прокидатися, впродовж дня передбачається +10+12 градусів. Дощ завтра ймовірний, місцями. Може бути рвучким південно-східний вітер, не легковажте здоров'ям.



Із суботи потепління зміцніє, на Великдень в Україні очікується +14+20 градусів, а в понеділок, 25-го квітня, навіть вище.

Наступний тиждень буде теплим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні почне теплішати вже від завтра, 22 квітня.Про це повідомила синоптикиняу Фейсбуці.22-го квітня максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12+16 градусів.Свіжішим виявиться термічний острівець - Волинь, Рівненщина, Житомирщина, частина Київщини, +8+13 градусів.Переважатиме в більшості областей насичене вологою повітря, хмарність чергуватиметься із проясненнями, дощі будуть, але періодичні.У південній частині очікується суха погода.Опади завтра надвечір припиняться в усій Україні.Вітер буде з південного сходу, помірний, у північних областях, у центральній частині та часом на півдні - пориви до 15-18 метрів за секунду.У Києві 22-го квітня також тепло нарешті почне прокидатися, впродовж дня передбачається +10+12 градусів. Дощ завтра ймовірний, місцями. Може бути рвучким південно-східний вітер, не легковажте здоров'ям.Із суботи потепління зміцніє, на Великдень в Україні очікується +14+20 градусів, а в понеділок, 25-го квітня, навіть вище.Наступний тиждень буде теплим.

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