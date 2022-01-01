Агресор має намір вивезти українське зерно, – Денісова
Сьогодні, 14:11
Російські загарбники вивозять зерно та харчові продукти з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано «зерно». Усі вони належать «северо-кавказкой железной дороге». Потяги прямують до залізничних станцій, які межують з Херсонською областю. ТОТ АР Крим своїх запасів зернових для вивезення в такій кількості не має", - написала Денісова.
Вона зазначила, що Херсонщина та Запорізька область дають великі врожаї зернових, і наразі там розміщена велика кількість зерносховищ.
Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.
Також, за ії словами, очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини.
"Вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - наголосила Денісова.
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Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано «зерно». Усі вони належать «северо-кавказкой железной дороге». Потяги прямують до залізничних станцій, які межують з Херсонською областю. ТОТ АР Крим своїх запасів зернових для вивезення в такій кількості не має", - написала Денісова.
Вона зазначила, що Херсонщина та Запорізька область дають великі врожаї зернових, і наразі там розміщена велика кількість зерносховищ.
Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.
Також, за ії словами, очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини.
"Вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - наголосила Денісова.
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