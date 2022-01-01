 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Агресор має намір вивезти українське зерно, – Денісова

Агресор має намір вивезти українське зерно, – Денісова
Російські загарбники вивозять зерно та харчові продукти з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано «зерно». Усі вони належать «северо-кавказкой железной дороге». Потяги прямують до залізничних станцій, які межують з Херсонською областю. ТОТ АР Крим своїх запасів зернових для вивезення в такій кількості не має", - написала Денісова.

Вона зазначила, що Херсонщина та Запорізька область дають великі врожаї зернових, і наразі там розміщена велика кількість зерносховищ.

Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту.

Також, за ії словами, очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини.

"Вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - наголосила Денісова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зерно, Людмила Денісова, голод, голодомор, війна, Херсонщина, Запоріжжя, Крим
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Сьогодні, 15:05
Воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня
Сьогодні, 12:47
На Луганщині частково зник мобільний зв'язок
Сьогодні, 11:30
Біля Маріуполя знайшли 30-метрову братську могилу
Сьогодні, 11:11
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти можуть планувати обстріл мостів на заході України, – Центр протидії дезінформації
Сьогодні, 15:00
В Україні прогнозують довгоочікуване потепління
Сьогодні, 14:26
Агресор має намір вивезти українське зерно, – Денісова
Сьогодні, 14:11
Господиня з Волині поділилася секретом випікання пасок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:54
Австрія тепер не імпортуватиме російську нафту
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
На Запоріжжі розпочалися бої На Запоріжжі розпочалися бої
19 квітень, 14:30
Війна в Україні: повідомили дані щодо кількості безвісти зниклих людей Війна в Україні: повідомили дані щодо кількості безвісти зниклих людей
09 квітень, 16:59
Росія розглядає голод як зброю, – Зеленський Росія розглядає голод як зброю, – Зеленський
06 квітень, 15:18
ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу ЗСУ звільнили кілька населених пунктів Херсонщини і відкинули окупантів від Кривого Рогу
29 березень, 01:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Сьогодні, 15:05
 0
Окупанти можуть планувати обстріл мостів на заході України, – Центр протидії дезінформації
Сьогодні, 15:00
 0
В Україні прогнозують довгоочікуване потепління
Сьогодні, 14:26
 0
Агресор має намір вивезти українське зерно, – Денісова
Сьогодні, 14:11
 0
Господиня з Волині поділилася секретом випікання пасок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:54
 0
Медіа
відео
1/8