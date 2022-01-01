Агресор має намір вивезти українське зерно, – Денісова





Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



"Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано «зерно». Усі вони належать «северо-кавказкой железной дороге». Потяги прямують до залізничних станцій, які межують з Херсонською областю. ТОТ АР Крим своїх запасів зернових для вивезення в такій кількості не має", - написала Денісова.



Вона зазначила, що Херсонщина та Запорізька область дають великі врожаї зернових, і наразі там розміщена велика кількість зерносховищ.



Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому



Також, за ії словами, очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини.



"Вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - наголосила Денісова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники вивозять зерно та харчові продукти з тимчасово окупованих територій.Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини"Жителі ТОТ АР Крим повідомляють, що останнім часом вони помітили збільшення кількості вантажних потягів, на вагонах яких написано «зерно». Усі вони належать «северо-кавказкой железной дороге». Потяги прямують до залізничних станцій, які межують з Херсонською областю. ТОТ АР Крим своїх запасів зернових для вивезення в такій кількості не має", - написала Денісова.Вона зазначила, що Херсонщина та Запорізька область дають великі врожаї зернових, і наразі там розміщена велика кількість зерносховищ.Тож агресор, вочевидь, має намір вивезти українське зерно. Декілька тижнів тому рашисти вже викрали зерно з Бердянського порту Також, за ії словами, очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини."Вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - наголосила Денісова.

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