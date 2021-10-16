Російські окупанти викрали у Бердянську п'ять кораблів із зерном, – Старух

Російські загарбники викрали у Бердянську Запорізької області п'ять кораблів із українським зерном. Їх відігнали у невідомому напрямку буксирами.Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністраціїЗа його словами, деякі з кораблів були частково завантажені, інші – повністю."Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні 5 кораблів. Деякі з них були повністю завантажені – це ми бачимо за митними документами, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, їх кудись відігнали російськими буксирами", – сказав Старух.