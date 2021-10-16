Російські окупанти викрали у Бердянську п'ять кораблів із зерном, – Старух
Сьогодні, 17:10
Російські загарбники викрали у Бердянську Запорізької області п'ять кораблів із українським зерном. Їх відігнали у невідомому напрямку буксирами.
Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
За його словами, деякі з кораблів були частково завантажені, інші – повністю.
"Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні 5 кораблів. Деякі з них були повністю завантажені – це ми бачимо за митними документами, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, їх кудись відігнали російськими буксирами", – сказав Старух.
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Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
За його словами, деякі з кораблів були частково завантажені, інші – повністю.
"Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні 5 кораблів. Деякі з них були повністю завантажені – це ми бачимо за митними документами, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, їх кудись відігнали російськими буксирами", – сказав Старух.
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