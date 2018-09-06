У Києві уламки снаряду влучили в багатоповерхівку, виникла пожежа. ВІДЕО

У Києві уламки снаряду влучили в багатоповерхівку, виникла пожежа. ВІДЕО
У Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку.

Про це повідомили в Телеграм-каналі ДСНС.

20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці.

На місце події негайно прибули вогнеборці. Рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду загорілися балкон 4-го поверху та два приватні автомобілі.

О 14:24 загоряння локалізували та о 14:41 - ліквідували.

За словами мера Києва Віталія Кличка, інформації про загиблих наразі немає, але п'ятеро людей постраждали. Двох із них госпіталізували.

Рятувальники та медики продовжують працювати.


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Теги: Пожежа, війна
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