У Києві уламки снаряду влучили в багатоповерхівку, виникла пожежа. ВІДЕО





Про це повідомили в Телеграм-каналі ДСНС.



20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці.



На місце події негайно прибули вогнеборці. Рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду загорілися балкон 4-го поверху та два приватні автомобілі.



О 14:24 загоряння локалізували та о 14:41 - ліквідували.



За словами мера Києва Віталія Кличка, інформації про загиблих наразі немає, але п'ятеро людей постраждали. Двох із них госпіталізували.



Рятувальники та медики продовжують працювати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку.Про це повідомили в Телеграм-каналі ДСНС.20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці.На місце події негайно прибули вогнеборці. Рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду загорілися балкон 4-го поверху та два приватні автомобілі.О 14:24 загоряння локалізували та о 14:41 - ліквідували.За словами мера Києва, інформації про загиблих наразі немає, але п'ятеро людей постраждали. Двох із них госпіталізували.Рятувальники та медики продовжують працювати.

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