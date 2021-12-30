Із початку війни в Україні провели п'ять трансплантацій

Лікарі Першого територіального медичного об'єднання Львова у березні провели п’ять трансплантацій органів від посмертних донорів, пересадивши серце і чотири нирки.Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я в Телеграмі."Дві нирки пересадили евакуйованим зі столиці до Львова дітям. 15-річний Сашко мав проблеми з нирками від народження, 12-річному Юрку ускладнення дала ангіна. 12 березня команда Першого медичного об’єднання Львова провела операції з пересадки нирок. Донором для дітей став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту", - йдеться в повідомленні.Окрім нирок, лікарі пересадили серце 40-річному чоловікові з Чернівців.Також 7 березня лікарі у Львові виконали ще дві трансплантації нирок. Органи отримали 19-річна дівчина з Івано-Франківська та 37-річна жінка з Тернополя. Обидві мали ниркову недостатність. Донором для них став 40-річний чоловік, що помер в Івано-Франківській обласній лікарні внаслідок інсульту.