Війна коханню не завада: три гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО

Українці продовжують створювати сім’ї попри такий складний час. Сьогодні, 20 березня, одружилися відразу три закохані пари нацгвардійців.Про це повідомили на сторінці Національної Гвардії України у Фейсбуці."Починаємо ранок з гарних новин: три весілля у один день.Гвардійці побрались, не дивлячись на всі труднощі військового стану, адже коханню немає перешкод", – йдеться в дописі.Зокрема, сьогодні одружилисята: він – лейтенант і пауерліфтер, вона – кравчиня.До цього закохані зустрічалися понад 2 роки."Війна тільки загострила кохання, і мрію стати подружжям не стали відкладати надовго", – кажуть у Нацгвардії.В один день із ними побралися, а такожУсі четверо – нещодавні випускники Національної академії Нацгвардії.Гвардійці розповідають, що закохані подали заяву на реєстрацію шлюбу ще під час навчання."Так мало треба, аби стати щасливими – закріпити шлюб печаткою і поцілувати один одного", – сказала Валерія.