Війна коханню не завада: три гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО

Війна коханню не завада: три гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО
Українці продовжують створювати сім’ї попри такий складний час. Сьогодні, 20 березня, одружилися відразу три закохані пари нацгвардійців.

Про це повідомили на сторінці Національної Гвардії України у Фейсбуці.

"Починаємо ранок з гарних новин: три весілля у один день.

Гвардійці побрались, не дивлячись на всі труднощі військового стану, адже коханню немає перешкод", – йдеться в дописі.

Війна коханню не завада: три гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО


Зокрема, сьогодні одружилися Микола та Владислава: він – лейтенант і пауерліфтер, вона – кравчиня.

До цього закохані зустрічалися понад 2 роки.

"Війна тільки загострила кохання, і мрію стати подружжям не стали відкладати надовго", – кажуть у Нацгвардії.

Війна коханню не завада: три гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО


В один день із ними побралися Валерія і Ростислав, а також Аліна і Дмитро.

Усі четверо – нещодавні випускники Національної академії Нацгвардії.

Війна коханню не завада: три гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО


Гвардійці розповідають, що закохані подали заяву на реєстрацію шлюбу ще під час навчання.

"Так мало треба, аби стати щасливими – закріпити шлюб печаткою і поцілувати один одного", – сказала Валерія.


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Теги: Шлюб, війна
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