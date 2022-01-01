Війна коханню не завада: три гвардійські пари одружилися в один день. ФОТО
Сьогодні, 17:52
Українці продовжують створювати сім’ї попри такий складний час. Сьогодні, 20 березня, одружилися відразу три закохані пари нацгвардійців.
Про це повідомили на сторінці Національної Гвардії України у Фейсбуці.
"Починаємо ранок з гарних новин: три весілля у один день.
Гвардійці побрались, не дивлячись на всі труднощі військового стану, адже коханню немає перешкод", – йдеться в дописі.
Зокрема, сьогодні одружилися Микола та Владислава: він – лейтенант і пауерліфтер, вона – кравчиня.
До цього закохані зустрічалися понад 2 роки.
"Війна тільки загострила кохання, і мрію стати подружжям не стали відкладати надовго", – кажуть у Нацгвардії.
В один день із ними побралися Валерія і Ростислав, а також Аліна і Дмитро.
Усі четверо – нещодавні випускники Національної академії Нацгвардії.
Гвардійці розповідають, що закохані подали заяву на реєстрацію шлюбу ще під час навчання.
"Так мало треба, аби стати щасливими – закріпити шлюб печаткою і поцілувати один одного", – сказала Валерія.
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Про це повідомили на сторінці Національної Гвардії України у Фейсбуці.
"Починаємо ранок з гарних новин: три весілля у один день.
Гвардійці побрались, не дивлячись на всі труднощі військового стану, адже коханню немає перешкод", – йдеться в дописі.
Зокрема, сьогодні одружилися Микола та Владислава: він – лейтенант і пауерліфтер, вона – кравчиня.
До цього закохані зустрічалися понад 2 роки.
"Війна тільки загострила кохання, і мрію стати подружжям не стали відкладати надовго", – кажуть у Нацгвардії.
В один день із ними побралися Валерія і Ростислав, а також Аліна і Дмитро.
Усі четверо – нещодавні випускники Національної академії Нацгвардії.
Гвардійці розповідають, що закохані подали заяву на реєстрацію шлюбу ще під час навчання.
"Так мало треба, аби стати щасливими – закріпити шлюб печаткою і поцілувати один одного", – сказала Валерія.
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