Окупанти створюють концтабори і морять людей голодом

Окупанти створюють концтабори і морять людей голодом
Російська армія перетворює окуповані та оточені населені пункти у концентраційні табори, де морить голодом мирне населення.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардувань до Мангуша та Мелекіна, помирають від голоду. Окупанти не допускають гуманітарні вантажі з їжею, ліками та предметами першої необхідності", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, позбавляти мирне населення їжі та медикаментів – це катування, пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської конвенції з прав людини.

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Теги: Окупанти, концтабори, Денісова
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