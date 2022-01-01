Окупанти створюють концтабори і морять людей голодом
Сьогодні, 18:25
Російська армія перетворює окуповані та оточені населені пункти у концентраційні табори, де морить голодом мирне населення.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардувань до Мангуша та Мелекіна, помирають від голоду. Окупанти не допускають гуманітарні вантажі з їжею, ліками та предметами першої необхідності", - йдеться в повідомленні.
За словами Денісової, позбавляти мирне населення їжі та медикаментів – це катування, пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської конвенції з прав людини.
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Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Мешканці Маріуполя, які втекли від бомбардувань до Мангуша та Мелекіна, помирають від голоду. Окупанти не допускають гуманітарні вантажі з їжею, ліками та предметами першої необхідності", - йдеться в повідомленні.
За словами Денісової, позбавляти мирне населення їжі та медикаментів – це катування, пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та Європейської конвенції з прав людини.
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