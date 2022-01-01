Російські військові пишуть рапорти про звільнення цілими підрозділами





Про це повідомляє пресслужба



"Російські вояки не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як «гарматне м’ясо» і відправляють на вірну смерть.

На фоні цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні. Тож, поступово до окупантів приходить прозріння", - зазначають у пресслужбі СБУ.



Наголошують, що навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російські окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням і розкраданням коштів генералами. З перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери.Про це повідомляє пресслужба СБУ "Російські вояки не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як «гарматне м’ясо» і відправляють на вірну смерть.На фоні цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії. Їхньому генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні. Тож, поступово до окупантів приходить прозріння", - зазначають у пресслужбі СБУ.Наголошують, що навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто обкрадає їх.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію