В Україні заборонили 39 медичних препаратів з Білорусі:список ліків
Сьогодні, 14:59
Міністерство охорони здоров’я заборонило застосування в Україні 39 лікарських засобів, які виготовляють у Білорусі.
Відповідний наказ ухвалило Міністерство охорони здоров’я 19 березня.
Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками, зазначають у Міністерстві.
Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії.
Відтепер в Україні заборонені такі препарати:
Арпефлю (Umifenovir), 100 Мг;
Арпефлю (Umifenovir), 50 Мг;
Ацецекс (Acetylcysteine),100 Мг;
Ацецекс (Acetylcysteine),200 Мг;
Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 250 Мг;
Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 500 Мг;
Декспантен (Dexpanthenol);
Золедронова Кислота (Zoledronic Acid);
Максібрен (Phenibut);
Метотрексат (Methotrexate);
Мітра (Meldonium);
Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,2 Мг;
Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,3 Мг;
Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,4 Мг;
Мукосат Neo (Chondroitin Sulfate);
Назофен Бебі (Phenylephrine);
Нейротропин-Мексибєл (Mexidol*);
Ноксивін (Oxymetazoline), 0,01%;
Ноксивін (Oxymetazoline), 0,025%;
Ноксивін (Oxymetazoline), 0,05%;
Ноксивін (Oxymetazoline), 0,5 Мг/Мл;
Оксаліплатин (Oxaliplatin), 100 Мг;
Оксаліплатин (Oxaliplatin), 50 Мг;
Омепразол (Omeprazole), 20 Мг;
Паклітаксел (Paclitaxel);
Рибоксин (Inosine);
Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 10 Мг;
Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 20 Мг;
Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 5 Мг;
Сліпнорм (Doxylamine);
Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 1,5 Млн. Мо;
Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 3,0 Млн. Мо;
Тербінафін-Фт (Terbinafine);
Флударабін-Бєлмед (Fludarabine);
Фотолон Mono, 100 Мг;
Фотолон Mono, 50 Мг;
Церегін Mono;
Алфлусат (Chondroitin Sulfate);
Т-Холін (Choline Alfoscerate).
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Відповідний наказ ухвалило Міністерство охорони здоров’я 19 березня.
Відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками, зазначають у Міністерстві.
Усі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли неоригінальні препарати. Аналогічні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії.
Відтепер в Україні заборонені такі препарати:
Арпефлю (Umifenovir), 100 Мг;
Арпефлю (Umifenovir), 50 Мг;
Ацецекс (Acetylcysteine),100 Мг;
Ацецекс (Acetylcysteine),200 Мг;
Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 250 Мг;
Ацикловір-Бєлмед (Aciclovir), 500 Мг;
Декспантен (Dexpanthenol);
Золедронова Кислота (Zoledronic Acid);
Максібрен (Phenibut);
Метотрексат (Methotrexate);
Мітра (Meldonium);
Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,2 Мг;
Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,3 Мг;
Моксонідин Фт (Moxonidine), 0,4 Мг;
Мукосат Neo (Chondroitin Sulfate);
Назофен Бебі (Phenylephrine);
Нейротропин-Мексибєл (Mexidol*);
Ноксивін (Oxymetazoline), 0,01%;
Ноксивін (Oxymetazoline), 0,025%;
Ноксивін (Oxymetazoline), 0,05%;
Ноксивін (Oxymetazoline), 0,5 Мг/Мл;
Оксаліплатин (Oxaliplatin), 100 Мг;
Оксаліплатин (Oxaliplatin), 50 Мг;
Омепразол (Omeprazole), 20 Мг;
Паклітаксел (Paclitaxel);
Рибоксин (Inosine);
Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 10 Мг;
Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 20 Мг;
Розувастатин Фт (Rosuvastatin), 5 Мг;
Сліпнорм (Doxylamine);
Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 1,5 Млн. Мо;
Спіраміцин-Фт (Spiramycin) 3,0 Млн. Мо;
Тербінафін-Фт (Terbinafine);
Флударабін-Бєлмед (Fludarabine);
Фотолон Mono, 100 Мг;
Фотолон Mono, 50 Мг;
Церегін Mono;
Алфлусат (Chondroitin Sulfate);
Т-Холін (Choline Alfoscerate).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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