Путін і Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх





Відповідний указ оприлюднили в Г



Відповідний наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України» підписано міністром оборони РФ Шойгу.



"В наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко", - зазначають у розвідці.



«Юнармія» - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.



Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах «Гітлер’югенду» залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян РФ.Відповідний указ оприлюднили в Г оловному розвідувальному управлінні Міністерстві оборони України Відповідний наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України» підписано міністром оборони РФ Шойгу."В наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ", - зазначають у розвідці.«Юнармія» - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах «Гітлер’югенду» залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат.

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