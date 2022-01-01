Путін і Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх
Сьогодні, 14:22
Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян РФ.
Відповідний указ оприлюднили в Головному розвідувальному управлінні Міністерстві оборони України.
Відповідний наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України» підписано міністром оборони РФ Шойгу.
"В наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко", - зазначають у розвідці.
«Юнармія» - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.
Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах «Гітлер’югенду» залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат.
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Відповідний указ оприлюднили в Головному розвідувальному управлінні Міністерстві оборони України.
Відповідний наказ «Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху «Юнармія» до проведення спеціальної операції на території України» підписано міністром оборони РФ Шойгу.
"В наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву у віці 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії. Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко", - зазначають у розвідці.
«Юнармія» - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.
Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах «Гітлер’югенду» залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат.
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