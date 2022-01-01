Окупанти на Луганщині розстріляли впритул з танка будинок для людей похилого віку: загинули 56 людей





Про це Сергій Гайдай.



"56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату", - пише Гайдай.



За його словами, дістатися до місця трагедії досі неможливо.

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