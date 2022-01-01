Росіяни обстріляли Маріуполь з чотирьох військових кораблів
Сьогодні, 13:26
Маріуполь обстріляли з моря чотири кораблі військово-морського флоту Росії.
Пр це повідомляє полк "Азов"у телеграм-каналі.
"Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пр це повідомляє полк "Азов"у телеграм-каналі.
"Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії. Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів", - йдеться у повідомленні.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти на Луганщині розстріляли впритул з танка будинок для людей похилого віку: загинули 56 людей
Сьогодні, 13:56
Росіяни обстріляли Маріуполь з чотирьох військових кораблів
Сьогодні, 13:26
Медіа