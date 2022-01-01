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Майже 15 тисяч військових та сотня літаків: повідомили про втрати окупантів

Майже 15 тисяч військових та сотня літаків: повідомили про втрати окупантів
Збройні сили України знищили близько 14 700 російських військовослужбовців.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03:

особового складу – близько 14700 осіб,
танків ‒ 476 од,
бойових броньованих машин ‒ 1487 од,
артилерійських систем – 230 од,
РСЗВ - 74 од,
засоби ППО - 44 од,
літаків – 96 од,
гелікоптерів – 118 од,
автомобільної техніки - 947 од,
кораблі/катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.
Спеціальна техніка - 12.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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