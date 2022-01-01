Майже 15 тисяч військових та сотня літаків: повідомили про втрати окупантів





Про це повідомляють у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03:



особового складу – близько 14700 осіб,

танків ‒ 476 од,

бойових броньованих машин ‒ 1487 од,

артилерійських систем – 230 од,

РСЗВ - 74 од,

засоби ППО - 44 од,

літаків – 96 од,

гелікоптерів – 118 од,

автомобільної техніки - 947 од,

кораблі/катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.

Спеціальна техніка - 12.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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