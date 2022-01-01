11 співробітників посольства Білорусі виїхали з України





Про це заявив посол Білорусі в Україні Ігор Сокіл, передає білоруське видання



За його словами, огляд на пункті пропуску на кордоні тривав всю ніч.



«Моя машина була повністю оглянута, розпакована, навіть внутрішні елементи обшивки знімалися, особисті речі були оглянуті. Ми в'їхали 18 березня о 13:30 на пункт пропуску, я виїхав о 20:00, а останній наш співробітник виїхав сьогодні о 9:00», — розповів посол.



Зараз до кордону з Україною стягнули 10 білоруських батальйонно-тактичних груп. Глава Генштабу Білорусі заявив, що п'ять нових груп на ротації змінюють п'ять попередніх. Білоруські війська зараз сконцентровані під Брестом, Кобрином, Пінськом. Напередодні зводили понтонний міст через Прип'ять біля Лельчиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З України виїхали 11 співробітників посольства Білорусі. Останній із них перетнув кордон о 9-й ранку 19-го березня.Про це заявив посол Білорусі в Україні, передає білоруське видання «Наша ніва». За його словами, огляд на пункті пропуску на кордоні тривав всю ніч.«Моя машина була повністю оглянута, розпакована, навіть внутрішні елементи обшивки знімалися, особисті речі були оглянуті. Ми в'їхали 18 березня о 13:30 на пункт пропуску, я виїхав о 20:00, а останній наш співробітник виїхав сьогодні о 9:00», — розповів посол.Зараз до кордону з Україною стягнули 10 білоруських батальйонно-тактичних груп. Глава Генштабу Білорусі заявив, що п'ять нових груп на ротації змінюють п'ять попередніх. Білоруські війська зараз сконцентровані під Брестом, Кобрином, Пінськом. Напередодні зводили понтонний міст через Прип'ять біля Лельчиць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію