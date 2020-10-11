Отруєння, раптова хвороба, нещасний випадок: російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – ГУР
Сьогодні, 11:41
У середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до Володимира Путіна. Їхня мета – якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.
Про це інформують у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні.
Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.
Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша «випадковість».
Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній «злив» розташування чеченських підрозділів на півночі Києва.
Інформація надійшла саме від російської сторони. Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ.
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Про це інформують у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні.
Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.
Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша «випадковість».
Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній «злив» розташування чеченських підрозділів на півночі Києва.
Інформація надійшла саме від російської сторони. Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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