Російські військові хочуть тікати: СБУ перехопила інформацію про чергову «секретну тактику»





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Так, у розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими.



«Славетна армія путіна» – деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону прийняв вольове рішення – «ТІ-КА-ТИ».



«Чим більше таких рішень будуть приймати окупанти – то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників.

Тож тактика «тікати» – єдина вірна для загарбників», - йдеться у повідомленні СБУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СБУ перехопила інформацію про чергову «секретну тактику» російських загарбників: хочуть злиняти «с минимальными потерями».Відео оприлюднили на сторінці СБУ.Так, у розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими.«Славетна армія путіна» – деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону прийняв вольове рішення – «ТІ-КА-ТИ».«Чим більше таких рішень будуть приймати окупанти – то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників.Тож тактика «тікати» – єдина вірна для загарбників», - йдеться у повідомленні СБУ.

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