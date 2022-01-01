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Російські військові хочуть тікати: СБУ перехопила інформацію про чергову «секретну тактику»

Російські військові хочуть тікати: СБУ перехопила інформацію про чергову «секретну тактику»
СБУ перехопила інформацію про чергову «секретну тактику» російських загарбників: хочуть злиняти «с минимальными потерями».

Відео оприлюднили на сторінці СБУ.

Так, у розмові зі своєю дружиною окупант зізнається, що їхня армія вже не може виконувати завдання. В його батальйоні з 60 військових залишилося лише 13, а 70% техніки знищено українськими військовими.

«Славетна армія путіна» – деморалізована і втратила свою бойову міць. Тому командир батальйону прийняв вольове рішення – «ТІ-КА-ТИ».

«Чим більше таких рішень будуть приймати окупанти – то краще для них. Бо наша мета – знищити не 70%, а 100% російських загарбників.
Тож тактика «тікати» – єдина вірна для загарбників», - йдеться у повідомленні СБУ.


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Теги: СБУ, російські окупанти, розмова, росіяни
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