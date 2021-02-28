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У Маріуполі Росія знову атакувала місце, де ховалися жителі

У Маріуполі Росія знову атакувала місце, де ховалися жителі
19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де укривалася мешканці, будівля зруйнована, люди перебувають під завалами.

Про це інформує Маріупольська міська рада у Telegram.

Російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку.

Будівля школи зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

У міськраді зазначили, російські окупанти продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя.

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Теги: школа, Маріуполь, Росія
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