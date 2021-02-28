У Маріуполі Росія знову атакувала місце, де ховалися жителі
Сьогодні, 11:03
19 березня російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де укривалася мешканці, будівля зруйнована, люди перебувають під завалами.
Про це інформує Маріупольська міська рада у Telegram.
Російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку.
Будівля школи зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
У міськраді зазначили, російські окупанти продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Маріупольська міська рада у Telegram.
Російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку.
Будівля школи зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
У міськраді зазначили, російські окупанти продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
Сьогодні, 08:56
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Маріуполі Росія знову атакувала місце, де ховалися жителі
Сьогодні, 11:03
Як вагітним отримати допомогу під час війни
Сьогодні, 10:00
Медіа