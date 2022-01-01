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20 березня в Україні погодили 7 гуманітарних коридорів

20 березня в Україні погодили 7 гуманітарних коридорів
В неділю, 20 березня, в Україні було погоджено відкриття 7 гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у 3 областях України.

Про це повідомляє віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірина Верещук.

Київська область

- з села Бобрик - до міста Бровари (місце збору: Будинок культури на вул. Шевченка, 2);
- з села Тарасівка - до міста Бровари (місце збору: вул. 9 січня, 6);
- з міста Бородянка - до міста Біла Церква (місце збору: вул. Центральна, 331).

Харківська область

- з міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі до міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.

Донецька область

- з міста Маріуполь - до міста Запоріжжя.

Автобуси будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя.

Також організовано транспортування маріупольців до Запоріжжя, які дістануться до Мангуша.

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Теги: гуманітарні коридори, Україна
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