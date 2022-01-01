20 березня в Україні погодили 7 гуманітарних коридорів
Сьогодні, 10:45
В неділю, 20 березня, в Україні було погоджено відкриття 7 гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у 3 областях України.
Про це повідомляє віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірина Верещук.
Київська область
- з села Бобрик - до міста Бровари (місце збору: Будинок культури на вул. Шевченка, 2);
- з села Тарасівка - до міста Бровари (місце збору: вул. 9 січня, 6);
- з міста Бородянка - до міста Біла Церква (місце збору: вул. Центральна, 331).
Харківська область
- з міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі до міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.
Донецька область
- з міста Маріуполь - до міста Запоріжжя.
Автобуси будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя.
Також організовано транспортування маріупольців до Запоріжжя, які дістануться до Мангуша.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірина Верещук.
Київська область
- з села Бобрик - до міста Бровари (місце збору: Будинок культури на вул. Шевченка, 2);
- з села Тарасівка - до міста Бровари (місце збору: вул. 9 січня, 6);
- з міста Бородянка - до міста Біла Церква (місце збору: вул. Центральна, 331).
Харківська область
- з міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі до міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.
Донецька область
- з міста Маріуполь - до міста Запоріжжя.
Автобуси будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя.
Також організовано транспортування маріупольців до Запоріжжя, які дістануться до Мангуша.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
Сьогодні, 08:56
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
20 березня в Україні погодили 7 гуманітарних коридорів
Сьогодні, 10:45
Як вагітним отримати допомогу під час війни
Сьогодні, 10:00
Медіа