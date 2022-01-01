20 березня в Україні погодили 7 гуманітарних коридорів

В неділю, 20 березня, в Україні було погоджено відкриття 7 гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у 3 областях України.Про це повідомляє віце-прем'єра, міністра реінтеграції- з села Бобрик - до міста Бровари (місце збору: Будинок культури на вул. Шевченка, 2);- з села Тарасівка - до міста Бровари (місце збору: вул. 9 січня, 6);- з міста Бородянка - до міста Біла Церква (місце збору: вул. Центральна, 331).- з міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі до міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.- з міста Маріуполь - до міста Запоріжжя.Автобуси будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя.Також організовано транспортування маріупольців до Запоріжжя, які дістануться до Мангуша.