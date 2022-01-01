Як вагітним отримати допомогу під час війни

Як вагітним отримати допомогу під час війни
У Національній службі здоров’я України пояснили, де спостерігатися вагітним та отримувати медичну допомогу при пологах в умовах воєнного стану.

Про це інформують на телеграм-каналі служби.

У НСЗУ, зокрема, наголосили, що жінки, які переїхали в інші регіони країни через бойові дії, можуть отримати необхідну їм медичну допомогу безоплатно.

Також безоплатні послуги будуть для породіль, які залишився в регіонах, де доступ до меддопомоги ускладнений через бойові дії, і є необхідність змінити лікарню.

"Незалежно від терміну вагітності, а також того, чи ставала вагітна раніше на облік – вона може обрати будь-яку найближчу лікарню, яка надає медичну допомогу за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" та розраховувати на медичний супровід безоплатно", – йдеться у повідомленні НСЗУ.

Направлення може бути як електронним, так і паперовим.

У Нацслужбі здоров'я наголосили, що в умовах воєнного стану лікарі готові йти назустріч пацієнтам і приймати їх без направлення.

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Теги: вагітна, допомога, війна
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