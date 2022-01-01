Як вагітним отримати допомогу під час війни





Про це інформують на



У НСЗУ, зокрема, наголосили, що жінки, які переїхали в інші регіони країни через бойові дії, можуть отримати необхідну їм медичну допомогу безоплатно.



Також безоплатні послуги будуть для породіль, які залишився в регіонах, де доступ до меддопомоги ускладнений через бойові дії, і є необхідність змінити лікарню.



"Незалежно від терміну вагітності, а також того, чи ставала вагітна раніше на облік – вона може обрати будь-яку найближчу лікарню, яка надає медичну допомогу за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" та розраховувати на медичний супровід безоплатно", – йдеться у повідомленні НСЗУ.



Направлення може бути як електронним, так і паперовим.



У Нацслужбі здоров'я наголосили, що в умовах воєнного стану лікарі готові йти назустріч пацієнтам і приймати їх без направлення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Національній службі здоров’я України пояснили, де спостерігатися вагітним та отримувати медичну допомогу при пологах в умовах воєнного стану.Про це інформують на телеграм-каналі служби.У НСЗУ, зокрема, наголосили, що жінки, які переїхали в інші регіони країни через бойові дії, можуть отримати необхідну їм медичну допомогу безоплатно.Також безоплатні послуги будуть для породіль, які залишився в регіонах, де доступ до меддопомоги ускладнений через бойові дії, і є необхідність змінити лікарню."Незалежно від терміну вагітності, а також того, чи ставала вагітна раніше на облік – вона може обрати будь-яку найближчу лікарню, яка надає медичну допомогу за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" та розраховувати на медичний супровід безоплатно", – йдеться у повідомленні НСЗУ.Направлення може бути як електронним, так і паперовим.У Нацслужбі здоров'я наголосили, що в умовах воєнного стану лікарі готові йти назустріч пацієнтам і приймати їх без направлення.

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