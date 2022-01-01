Через війну з Росією в Україні загинуло 115 дітей





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115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Більше 140 поранено. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.



19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ м. Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили.



Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний.



19 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік та



Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.



Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Офісі Генпрокурора повідомили, що через збройну агресію Росії в Україні загинуло вже 115 дітей. Ще 140 – поранені.Про це інформують в Офісі прокурора.115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Більше 140 поранено. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ м. Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили.Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний.19 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик. Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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