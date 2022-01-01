Через війну з Росією в Україні загинуло 115 дітей
Сьогодні, 10:34
В Офісі Генпрокурора повідомили, що через збройну агресію Росії в Україні загинуло вже 115 дітей. Ще 140 – поранені.
Про це інформують в Офісі прокурора.
115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Більше 140 поранено. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.
19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ м. Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили.
Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний.
19 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик.
Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
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Про це інформують в Офісі прокурора.
115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Більше 140 поранено. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях.
19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ м. Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили.
Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний.
19 березня 2022 року внаслідок обстрілу житлових будинків м. Харкова загинули чоловік та 9-річний хлопчик.
Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти. 69 з них зруйновано повністю.
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
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