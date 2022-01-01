Вночі через обстріл росіян у Харкові загинули 5 людей, серед них – дитина





Про це у своєму В'ячеслав Марков.



Він зазначив, що в Індустріальному районі міста Харків у ніч з 19 на 20 березня від обстрілів загинуло п'ятеро людей. Серед жертв ворожих військових – хлопчик, якому було всього 9 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч проти 20 березня окупанти обстріляли житловий будинок у Харкові.Про це у своєму фейсбуці повідомив помічник начальника поліції у Харківській областіВін зазначив, що в Індустріальному районі міста Харків у ніч з 19 на 20 березня від обстрілів загинуло п'ятеро людей. Серед жертв ворожих військових – хлопчик, якому було всього 9 років.

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