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Вночі через обстріл росіян у Харкові загинули 5 людей, серед них – дитина

Вночі через обстріл росіян у Харкові загинули 5 людей, серед них – дитина
В ніч проти 20 березня окупанти обстріляли житловий будинок у Харкові.

Про це у своєму фейсбуці повідомив помічник начальника поліції у Харківській області В'ячеслав Марков.

Він зазначив, що в Індустріальному районі міста Харків у ніч з 19 на 20 березня від обстрілів загинуло п'ятеро людей. Серед жертв ворожих військових – хлопчик, якому було всього 9 років.

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Теги: обстріляли, діти, Харкві, загинули, війна, Росія
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