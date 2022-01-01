 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Їжі лишилось на тиждень, – Гармаш попередив про голод у Маріуполі

Їжі лишилось на тиждень, – Гармаш попередив про голод у Маріуполі
Маріуполь продовжує відважну битву проти російських окупантів. Втім, якщо бойового запалу вдосталь, то з їжею виникають проблеми.

Про це пише 24 канал.

Російські окупанти продовжують не лише бомбардувати Маріуполь, а й спричиняють гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює гуманітарні вантажі та зелені коридори, перешкоджаючи евакуації мирного населення.

Як повідомив лен української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, продовольча ситуація в Маріуполі доволі складна.

"Учора на зв'язок виходила людина з Маріуполя та повідомила, що в місті їжі залишилося на тиждень. Зараз в Маріуполі близько 300 тисяч мешканців. Може початися голод, таке вже фіксують у приміських зонах", – розповів він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маріуполь, люди, їжа, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
Сьогодні, 08:56
Вночі через обстріл росіян у Харкові загинули 5 людей, серед них – дитина
Сьогодні, 08:27
Із загону російських десантників під Києвом вижив лише один, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:54
Путіну не вдасться захопити Україну, – російський військовополонений
Сьогодні, 06:46
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Їжі лишилось на тиждень, – Гармаш попередив про голод у Маріуполі
Сьогодні, 09:21
За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
Сьогодні, 08:56
Вночі через обстріл росіян у Харкові загинули 5 людей, серед них – дитина
Сьогодні, 08:27
Фільм волинянина виходить у прокат у 600 кінотеатрах США
Сьогодні, 08:20
Із загону російських десантників під Києвом вижив лише один, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:54
Схожі новини
Щодня на Маріуполь окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб, – міськрада Щодня на Маріуполь окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб, – міськрада
18 березень, 05:00
«Азов» у Маріуполі за добу знищив 4 ворожі танки 2 БТРи «Азов» у Маріуполі за добу знищив 4 ворожі танки 2 БТРи
17 березень, 20:30
Пекло на Землі: Маріуполь розбомблений на 80-90%, людей хоронять в братських могилах в міському саду Пекло на Землі: Маріуполь розбомблений на 80-90%, людей хоронять в братських могилах в міському саду
17 березень, 12:00
У центрі Маріуполя загарбники знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей У центрі Маріуполя загарбники знищили драматичний театр, де ховалися сотні людей
16 березень, 19:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Їжі лишилось на тиждень, – Гармаш попередив про голод у Маріуполі
Сьогодні, 09:21
 0
За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
Сьогодні, 08:56
 0
Вночі через обстріл росіян у Харкові загинули 5 людей, серед них – дитина
Сьогодні, 08:27
 0
Фільм волинянина виходить у прокат у 600 кінотеатрах США
Сьогодні, 08:20
 0
Із загону російських десантників під Києвом вижив лише один, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:54
 0
Медіа
відео
1/8