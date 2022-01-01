Їжі лишилось на тиждень, – Гармаш попередив про голод у Маріуполі





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Російські окупанти продовжують не лише бомбардувати Маріуполь, а й спричиняють гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює гуманітарні вантажі та зелені коридори, перешкоджаючи евакуації мирного населення.



Як повідомив лен української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, продовольча ситуація в Маріуполі доволі складна.



"Учора на зв'язок виходила людина з Маріуполя та повідомила, що в місті їжі залишилося на тиждень. Зараз в Маріуполі близько 300 тисяч мешканців. Може початися голод, таке вже фіксують у приміських зонах", – розповів він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маріуполь продовжує відважну битву проти російських окупантів. Втім, якщо бойового запалу вдосталь, то з їжею виникають проблеми.Про це пише 24 канал. Російські окупанти продовжують не лише бомбардувати Маріуполь, а й спричиняють гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює гуманітарні вантажі та зелені коридори, перешкоджаючи евакуації мирного населення.Як повідомив лен української делегації у тристоронній контактній групіпродовольча ситуація в Маріуполі доволі складна."Учора на зв'язок виходила людина з Маріуполя та повідомила, що в місті їжі залишилося на тиждень. Зараз в Маріуполі близько 300 тисяч мешканців. Може початися голод, таке вже фіксують у приміських зонах", – розповів він.

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