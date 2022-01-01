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За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників

За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
За добу 19 березня українським Збройним силам вдалося ліквідувати двох командирів військових підрозділів російських військ.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

Як повідомляє Денисенко, протягом 19 березня українські війська ліквідували двох високопоставлених командирів – заступник керівника Чорноморського флоту та заступника керівника інженерних військ.

"Стало відомо, що вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: це заступник керівника Чорноморського флоту з промовистим прізвищем Палій. Ця людина відповідала за ідеологічну роботу", – розповів радник міністра.
За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників


Ще одного полковника вдалося ліквідувати на Харківщині.

"Під Ізюмом було ліквідовано заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації, теж полковника",
– зауважив Денисенко.

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Теги: Росія, полковники, війна, ЗСУ
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