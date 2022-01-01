За добу ЗСУ ліквідували двох російських полковників
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За добу 19 березня українським Збройним силам вдалося ліквідувати двох командирів військових підрозділів російських військ.
Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.
Як повідомляє Денисенко, протягом 19 березня українські війська ліквідували двох високопоставлених командирів – заступник керівника Чорноморського флоту та заступника керівника інженерних військ.
"Стало відомо, що вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: це заступник керівника Чорноморського флоту з промовистим прізвищем Палій. Ця людина відповідала за ідеологічну роботу", – розповів радник міністра.
Ще одного полковника вдалося ліквідувати на Харківщині.
"Під Ізюмом було ліквідовано заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації, теж полковника",
– зауважив Денисенко.
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Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.
Як повідомляє Денисенко, протягом 19 березня українські війська ліквідували двох високопоставлених командирів – заступник керівника Чорноморського флоту та заступника керівника інженерних військ.
"Стало відомо, що вчора українській армії вдалося ліквідувати двох високопоставлених командирів: це заступник керівника Чорноморського флоту з промовистим прізвищем Палій. Ця людина відповідала за ідеологічну роботу", – розповів радник міністра.
Ще одного полковника вдалося ліквідувати на Харківщині.
"Під Ізюмом було ліквідовано заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації, теж полковника",
– зауважив Денисенко.
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