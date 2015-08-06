Фільм волинянина виходить у прокат у 600 кінотеатрах США

Олеся Саніна "Поводир" виходить у широкий кінопрокат у США. Виручені кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.



Про це



Створений за підтримки Держкіно знаковий фільм українського кінорежисера з Волині Олеся Саніна вийде у прокат у понад 600 американських кінотеатрах у 45 штатах, що є небаченим досі масштабом показу українського кіно у США. 100% коштів, виручених за квитки та пожертвуваних під час показів, підуть організаціям, що надають гуманітарну допомогу в Україні та українським біженцям.



Повернути фільм на екрани допомогли професор та керівник Українського кіноклубу Колумбійського університету Юрій Шевчук і президент Human & Civil Rights Organizations of America Маршал Строс. У співпраці з режисером Олесем Саніним та продюсером Максимом Асадчим (Pronto Film), 13-го березня вони показали "Поводиря" у кінотеатрі Salem Cinema у містечку Сейлем, штат Масачусетс. Показ, що зібрав дві зали глядачів, відвідали губернатор штату Масачусетс Чарлі Бейкер, член Конґресу США Сет Молтон та інші американські політики.



Після такого успіху фільм підхопили американські ЗМІ, низка голівудських компаній безкоштовно запропонувала свої послуги з промоції та дистрибуції, а кількість сеансів фільму зростає в геометричній прогресії: кожного дня все нові кінотеатри США та Канади долучаються до ініціативи.



Історична драма "Поводир" вперше вийшла на екрани у 2014 році, одразу після Революції Гідності, та зібрала рекордний на той час бокс-офіс. Стрічка про американського хлопчика, що супроводжує сліпого кобзаря Україною в роки колективізації та Голодомору, представляла Україну на "Оскарі" та багатьох міжнародних кінофестивалях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Історична драма волинянина"Поводир" виходить у широкий кінопрокат у США. Виручені кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.Про це інформують у Держкіно.Створений за підтримки Держкіно знаковий фільм українського кінорежисера з Волині Олеся Саніна вийде у прокат у понад 600 американських кінотеатрах у 45 штатах, що є небаченим досі масштабом показу українського кіно у США. 100% коштів, виручених за квитки та пожертвуваних під час показів, підуть організаціям, що надають гуманітарну допомогу в Україні та українським біженцям.Повернути фільм на екрани допомогли професор та керівник Українського кіноклубу Колумбійського університетуі президент Human & Civil Rights Organizations of AmericaУ співпраці з режисером Олесем Саніним та продюсером(Pronto Film), 13-го березня вони показали "Поводиря" у кінотеатрі Salem Cinema у містечку Сейлем, штат Масачусетс. Показ, що зібрав дві зали глядачів, відвідали губернатор штату Масачусетс, член Конґресу СШАта інші американські політики.Після такого успіху фільм підхопили американські ЗМІ, низка голівудських компаній безкоштовно запропонувала свої послуги з промоції та дистрибуції, а кількість сеансів фільму зростає в геометричній прогресії: кожного дня все нові кінотеатри США та Канади долучаються до ініціативи.Історична драма "Поводир" вперше вийшла на екрани у 2014 році, одразу після Революції Гідності, та зібрала рекордний на той час бокс-офіс. Стрічка про американського хлопчика, що супроводжує сліпого кобзаря Україною в роки колективізації та Голодомору, представляла Україну на "Оскарі" та багатьох міжнародних кінофестивалях.

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