Фільм волинянина виходить у прокат у 600 кінотеатрах США

Фільм волинянина виходить у прокат у 600 кінотеатрах США
Історична драма волинянина Олеся Саніна "Поводир" виходить у широкий кінопрокат у США. Виручені кошти підуть на гуманітарну допомогу Україні.

Про це інформують у Держкіно.

Створений за підтримки Держкіно знаковий фільм українського кінорежисера з Волині Олеся Саніна вийде у прокат у понад 600 американських кінотеатрах у 45 штатах, що є небаченим досі масштабом показу українського кіно у США. 100% коштів, виручених за квитки та пожертвуваних під час показів, підуть організаціям, що надають гуманітарну допомогу в Україні та українським біженцям.

Повернути фільм на екрани допомогли професор та керівник Українського кіноклубу Колумбійського університету Юрій Шевчук і президент Human & Civil Rights Organizations of America Маршал Строс. У співпраці з режисером Олесем Саніним та продюсером Максимом Асадчим (Pronto Film), 13-го березня вони показали "Поводиря" у кінотеатрі Salem Cinema у містечку Сейлем, штат Масачусетс. Показ, що зібрав дві зали глядачів, відвідали губернатор штату Масачусетс Чарлі Бейкер, член Конґресу США Сет Молтон та інші американські політики.
Фільм волинянина виходить у прокат у 600 кінотеатрах США

Після такого успіху фільм підхопили американські ЗМІ, низка голівудських компаній безкоштовно запропонувала свої послуги з промоції та дистрибуції, а кількість сеансів фільму зростає в геометричній прогресії: кожного дня все нові кінотеатри США та Канади долучаються до ініціативи.

Історична драма "Поводир" вперше вийшла на екрани у 2014 році, одразу після Революції Гідності, та зібрала рекордний на той час бокс-офіс. Стрічка про американського хлопчика, що супроводжує сліпого кобзаря Україною в роки колективізації та Голодомору, представляла Україну на "Оскарі" та багатьох міжнародних кінофестивалях.

Фільм волинянина виходить у прокат у 600 кінотеатрах США

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Теги: Поводир, США, кінотеатр, фільми
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