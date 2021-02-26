Волинь прийняла понад 24 тисячі переселенців

На Волині збільшили кількість місць для поселення вимушено евакуйованих осіб.Про це інформують у Координаційному центрі при ОВА.Відтак, в області розгорнули ще 8 тисяч місць. Загалом Волинь прийняла вже 24,5 тисячі внутрішніх переселенців.Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за телефонами: 066 657 09 15; (0332) 778 211.Робота гуманітарних хабів Волині:Прийняли та розсортували 1 вантажний автомобіль та 1 мікроавтобус. Загальна вага гуманітарної допомоги 25 тонн.Відправили вантаж з допомогою до Києва: медичні засоби (продукти харчування; засоби гігієни, побутова хімія, ковдри, павербанки).Спрямували 2 медичних вантажі до Києва та Запоріжжя.Прийняли та ведуть облік гуманітарної допомоги (36 палет з антисептиками) з Данії.