Волинь прийняла понад 24 тисячі переселенців
Сьогодні, 11:49
На Волині збільшили кількість місць для поселення вимушено евакуйованих осіб.
Про це інформують у Координаційному центрі при ОВА.
Відтак, в області розгорнули ще 8 тисяч місць. Загалом Волинь прийняла вже 24,5 тисячі внутрішніх переселенців.
Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за телефонами: 066 657 09 15; (0332) 778 211.
Робота гуманітарних хабів Волині:
Прийняли та розсортували 1 вантажний автомобіль та 1 мікроавтобус. Загальна вага гуманітарної допомоги 25 тонн.
Відправили вантаж з допомогою до Києва: медичні засоби (продукти харчування; засоби гігієни, побутова хімія, ковдри, павербанки).
Спрямували 2 медичних вантажі до Києва та Запоріжжя.
Прийняли та ведуть облік гуманітарної допомоги (36 палет з антисептиками) з Данії.
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Про це інформують у Координаційному центрі при ОВА.
Відтак, в області розгорнули ще 8 тисяч місць. Загалом Волинь прийняла вже 24,5 тисячі внутрішніх переселенців.
Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за телефонами: 066 657 09 15; (0332) 778 211.
Робота гуманітарних хабів Волині:
Прийняли та розсортували 1 вантажний автомобіль та 1 мікроавтобус. Загальна вага гуманітарної допомоги 25 тонн.
Відправили вантаж з допомогою до Києва: медичні засоби (продукти харчування; засоби гігієни, побутова хімія, ковдри, павербанки).
Спрямували 2 медичних вантажі до Києва та Запоріжжя.
Прийняли та ведуть облік гуманітарної допомоги (36 палет з антисептиками) з Данії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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