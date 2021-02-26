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Волинь прийняла понад 24 тисячі переселенців

Волинь прийняла понад 24 тисячі переселенців
На Волині збільшили кількість місць для поселення вимушено евакуйованих осіб.

Про це інформують у Координаційному центрі при ОВА.

Відтак, в області розгорнули ще 8 тисяч місць. Загалом Волинь прийняла вже 24,5 тисячі внутрішніх переселенців.

Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за телефонами: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

Робота гуманітарних хабів Волині:

Прийняли та розсортували 1 вантажний автомобіль та 1 мікроавтобус. Загальна вага гуманітарної допомоги 25 тонн.

Відправили вантаж з допомогою до Києва: медичні засоби (продукти харчування; засоби гігієни, побутова хімія, ковдри, павербанки).

Спрямували 2 медичних вантажі до Києва та Запоріжжя.

Прийняли та ведуть облік гуманітарної допомоги (36 палет з антисептиками) з Данії.

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Теги: переселенці, Волинь
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