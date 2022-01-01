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Окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи для ліквідації керівництва країни

Окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи для ліквідації керівництва країни
Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК «Ліга» (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

Ключові «мішені» найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.

Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів.

Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху.

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Теги: Росія, Україна, війна
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