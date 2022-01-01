Окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи для ліквідації керівництва країни





Про це повідомляє



Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.



Ключові «мішені» найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.



Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів.



Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК «Ліга» (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.Ключові «мішені» найманців, зокрема:Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів.Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху.

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