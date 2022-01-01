Росія вручає медалі окупантам, які розстрілюють мирних українців, – СБУ





Про це повідомляє пресслужба



Це підтверджує чергова розмова двох родичів-загарбників, які вихвалялися своїми «здобутками» на війні. Вони обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб.



«Тут у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили», – зізнається один.



Інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, і називає це «побаченням».



«Я тут девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас тут сидит. Привязанная», – говорить окупант, сміючись.



Але загарбникам недовго лишилося радісно хизуватись своїми звірствами. За кожен злочин доведеться відповідати!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія усіляко заохочує звірства своїх військових і вручає їм медалі за розстріл мирних українців.Про це повідомляє пресслужба СБУ Це підтверджує чергова розмова двох родичів-загарбників, які вихвалялися своїми «здобутками» на війні. Вони обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб.«Тут у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили», – зізнається один.Інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, і називає це «побаченням».«Я тут девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас тут сидит. Привязанная», – говорить окупант, сміючись.Але загарбникам недовго лишилося радісно хизуватись своїми звірствами. За кожен злочин доведеться відповідати!

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