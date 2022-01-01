Росія вручає медалі окупантам, які розстрілюють мирних українців, – СБУ
Сьогодні, 17:29
Росія усіляко заохочує звірства своїх військових і вручає їм медалі за розстріл мирних українців.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Це підтверджує чергова розмова двох родичів-загарбників, які вихвалялися своїми «здобутками» на війні. Вони обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб.
«Тут у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили», – зізнається один.
Інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, і називає це «побаченням».
«Я тут девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас тут сидит. Привязанная», – говорить окупант, сміючись.
Але загарбникам недовго лишилося радісно хизуватись своїми звірствами. За кожен злочин доведеться відповідати!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Це підтверджує чергова розмова двох родичів-загарбників, які вихвалялися своїми «здобутками» на війні. Вони обговорюють, що холоднокровно розстріляли 25 цивільних осіб.
«Тут у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили», – зізнається один.
Інший вихваляється своїми планами зґвалтувати українку, і називає це «побаченням».
«Я тут девушку встретил, думаю с ней на свидание сходить. На двоих. Укроп отказался. Она у нас тут сидит. Привязанная», – говорить окупант, сміючись.
Але загарбникам недовго лишилося радісно хизуватись своїми звірствами. За кожен злочин доведеться відповідати!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни бомбардують територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де перебувають цивільні
Сьогодні, 18:10
Росія вручає медалі окупантам, які розстрілюють мирних українців, – СБУ
Сьогодні, 17:29
Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським
Сьогодні, 16:59
Українські десантники збили штурмовик Су-25 та безпілотний авіаційний комплекс ворога
Сьогодні, 16:38
Медіа