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Росіяни бомбардують територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де перебувають цивільні

Росіяни бомбардують територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де перебувають цивільні
У Маріуполі окупанти здійснюють бомбардування та обстріли території заводу "Азовсталь", де перебувають цивільні.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі. В той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території Азовсталі.
Це просто для розуміння “зелених коридорів для Азовсталі” та “перемоги путіна над Маріуполем”. Я впевен - окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередені Азовсталі. Ані наших Захисників. Ані цивільних", - написав Андрющенко.

Він наголошує, що лише зовнішнє втручання та забеспечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатні забезпечити реальне рятування всіх.

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Теги: Росія, Україна, війна
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