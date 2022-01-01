Росіяни бомбардують територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де перебувають цивільні
Сьогодні, 18:10
У Маріуполі окупанти здійснюють бомбардування та обстріли території заводу "Азовсталь", де перебувають цивільні.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі. В той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території Азовсталі.
Це просто для розуміння “зелених коридорів для Азовсталі” та “перемоги путіна над Маріуполем”. Я впевен - окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередені Азовсталі. Ані наших Захисників. Ані цивільних", - написав Андрющенко.
Він наголошує, що лише зовнішнє втручання та забеспечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатні забезпечити реальне рятування всіх.
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Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі. В той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території Азовсталі.
Це просто для розуміння “зелених коридорів для Азовсталі” та “перемоги путіна над Маріуполем”. Я впевен - окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередені Азовсталі. Ані наших Захисників. Ані цивільних", - написав Андрющенко.
Він наголошує, що лише зовнішнє втручання та забеспечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатні забезпечити реальне рятування всіх.
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Росіяни бомбардують територію заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де перебувають цивільні
Сьогодні, 18:10
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