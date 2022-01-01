Про секрети випікання паски та поцуплену ворожу вантажівку: добрі новини від ВолиньPost за 21 квітня
21 квітень, 23:40
Із приходом російської орди в житті українців змінилося практично все. Ворог досі посягає на нашу домівку, але у господинь за розкладом у Чистий четвер - прибирання та випікання пасок.
Змінилася, звісно, й новинна стрічка. Тепер ідеї дизайну крашанок чергуються з історією про пана Віталія, який поцупив ворожу вантажівку, або про нацгвардійців, які збили крутий російський гелікоптер.
У щоденній рубриці Добрі новини від ВолиньPost ми висвітлюємо те, що зараз найбільше треба - позитив. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день на Волині та в Україні загалом. І вкотре переконуємось, наші люди - неймовірні!
Сьогодні, 21 квітня, нагадаємо вам про таке:
Мешканець Київщини подарував ЗСУ вкрадену у росіян військову вантажівку
Наш народ здолати точно не вдасться! Так сталося, що загарбники лишили свою техніку без нагляду, тож Віталій Онопрієнко поцупив у росіян їх вантажівку, в якій були боєкомплекти, і заховав її у лісі. Після того, як у село зайшли українські війська, Віталій одразу передав трофей їм.
21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня
Щоденна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 829 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки - 1508 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.
- Спеціальної техніки - 27.
- Пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Вісім підприємств хочуть переїхати із зони бойових дій на Волинь
Це і виробництво металоконструкцій, побутової хімії, картону. Навіть є одне підприємство з Харкова, яке виробляє рибальське знаряддя. Відтак, служба зайнятості сподівається на створення нових робочих місць.
У Луцьку запрацювали мобільні бригади, які надаватимуть соціально-психологічну допомогу
Унікальність послуг полягає в мобільності їх надання – спеціалістки/-ти бригад мають можливість виїжджати на виклики до найбільш важкодоступних місць, надавати послуги особам, які не мають доступу до закладів чи обмежені у пересуванні з різних причин. Соціально-психологічна допомога буде надаватися як мешканкам/-цям Луцької громади, так і внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на її території.
Австрія тепер не імпортуватиме російську нафту
Австрійська нафтогазова компанія OMV після початку масштабного вторгнення Росії в Україну припинила імпорт та переробку російської нафти.
Сподіваємось, далі - більше!
Господиня з Волині поділилася секретом випікання пасок. ВІДЕО
Попри війну, залишається незмінне і дуже світле - святкування Воскресіння Господнього.
Чистий одяг та щира молитва. Тільки так із давніх-давен господині бралися за випікання великоднього хліба. Цей процес для жінок особливий – йому відводили цілий день. Нині ж паски часто купують у магазинах. Утім, є й ті, хто суворо дотримується звичаїв: тільки найякісніші продукти, бажано домашні, завчасно витоплена дровами піч та жодних сварок чи гучних розмов.
Одна з ґаздинь поділилася секретами випікання пасок, аби дізнатися більше, натисніть на заголовок.
В Україні прогнозують довгоочікуване потепління
Нарешті буде тепло! Стовпчик термометра підніматиметься в Україні вже від завтра. 22 квітня максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12+16 градусів.
Щоправда, на Волині буде трохи свіжіше - +8+13 градусів.
На Запоріжжі нацгвардійці збили російський бойовий гелікоптер
Гелікоптер К-52 "Алігатор" - одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Він оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
Чи діятиме «нульове» розмитнення після 24 квітня: пояснення Волинської митниці
Пояснюють, що, згідно із Законом №2142-ІХ, усі митні спрощення, зокрема на ввіз авто, діють упродовж воєнного або надзвичайного стану. Оскільки воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня, ввозити авто та інші вантажі без сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку можна ще щонайменше місяць.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Змінилася, звісно, й новинна стрічка. Тепер ідеї дизайну крашанок чергуються з історією про пана Віталія, який поцупив ворожу вантажівку, або про нацгвардійців, які збили крутий російський гелікоптер.
У щоденній рубриці Добрі новини від ВолиньPost ми висвітлюємо те, що зараз найбільше треба - позитив. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день на Волині та в Україні загалом. І вкотре переконуємось, наші люди - неймовірні!
Сьогодні, 21 квітня, нагадаємо вам про таке:
Мешканець Київщини подарував ЗСУ вкрадену у росіян військову вантажівку
Наш народ здолати точно не вдасться! Так сталося, що загарбники лишили свою техніку без нагляду, тож Віталій Онопрієнко поцупив у росіян їх вантажівку, в якій були боєкомплекти, і заховав її у лісі. Після того, як у село зайшли українські війська, Віталій одразу передав трофей їм.
21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня
Щоденна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 829 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки - 1508 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.
- Спеціальної техніки - 27.
- Пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Вісім підприємств хочуть переїхати із зони бойових дій на Волинь
Це і виробництво металоконструкцій, побутової хімії, картону. Навіть є одне підприємство з Харкова, яке виробляє рибальське знаряддя. Відтак, служба зайнятості сподівається на створення нових робочих місць.
У Луцьку запрацювали мобільні бригади, які надаватимуть соціально-психологічну допомогу
Унікальність послуг полягає в мобільності їх надання – спеціалістки/-ти бригад мають можливість виїжджати на виклики до найбільш важкодоступних місць, надавати послуги особам, які не мають доступу до закладів чи обмежені у пересуванні з різних причин. Соціально-психологічна допомога буде надаватися як мешканкам/-цям Луцької громади, так і внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на її території.
Австрія тепер не імпортуватиме російську нафту
Австрійська нафтогазова компанія OMV після початку масштабного вторгнення Росії в Україну припинила імпорт та переробку російської нафти.
Сподіваємось, далі - більше!
Господиня з Волині поділилася секретом випікання пасок. ВІДЕО
Попри війну, залишається незмінне і дуже світле - святкування Воскресіння Господнього.
Чистий одяг та щира молитва. Тільки так із давніх-давен господині бралися за випікання великоднього хліба. Цей процес для жінок особливий – йому відводили цілий день. Нині ж паски часто купують у магазинах. Утім, є й ті, хто суворо дотримується звичаїв: тільки найякісніші продукти, бажано домашні, завчасно витоплена дровами піч та жодних сварок чи гучних розмов.
Одна з ґаздинь поділилася секретами випікання пасок, аби дізнатися більше, натисніть на заголовок.
В Україні прогнозують довгоочікуване потепління
Нарешті буде тепло! Стовпчик термометра підніматиметься в Україні вже від завтра. 22 квітня максимальна температура повітря коливатиметься в межах +12+16 градусів.
Щоправда, на Волині буде трохи свіжіше - +8+13 градусів.
На Запоріжжі нацгвардійці збили російський бойовий гелікоптер
Гелікоптер К-52 "Алігатор" - одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Він оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.
Чи діятиме «нульове» розмитнення після 24 квітня: пояснення Волинської митниці
Пояснюють, що, згідно із Законом №2142-ІХ, усі митні спрощення, зокрема на ввіз авто, діють упродовж воєнного або надзвичайного стану. Оскільки воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня, ввозити авто та інші вантажі без сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку можна ще щонайменше місяць.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про секрети випікання паски та поцуплену ворожу вантажівку: добрі новини від ВолиньPost за 21 квітня
21 квітень, 23:40
Після потоплення крейсера «Москва» арештували командувача Чорноморського флоту, – ЗМІ
21 квітень, 23:27
Путін хотів створити для українців концтабори на Сибірі
21 квітень, 22:49
Медіа