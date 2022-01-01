На Донбасі українські захисники знищили 2 літаки, 6 танків та багато техніки росіян
Сьогодні, 00:16
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити Україну. Упродовж доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога.
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам, - йдеться на сторінці ООС.
Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
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Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам, - йдеться на сторінці ООС.
Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
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