Врожайний день: минулої доби ЗСУ збили 3 літаки і 3 вертольоти окупантів

Врожайний день: минулої доби ЗСУ збили 3 літаки і 3 вертольоти окупантів
Протягом доби 21 квітня українські захисники знищили 15 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Дев’ять зі знищених цілей – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.

Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.

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Теги: війна, росія, Україна
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