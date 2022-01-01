Врожайний день: минулої доби ЗСУ збили 3 літаки і 3 вертольоти окупантів





Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



Дев’ять зі знищених цілей – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».



Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.



Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом доби 21 квітня українські захисники знищили 15 повітряних цілей російських окупантів.Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.Дев’ять зі знищених цілей – безпілотники оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».Підрозділами зенітних ракетних військ Сухопутних військ знищено шість таких апаратів, ще два «Орлана» із ПЗРК уразили Десантно-штурмові війська та один БпЛА – на рахунку ЗРВ Повітряних Сил.Майже одночасно на Ізюмському напрямку зенітні ракетні підрозділи повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищили одразу два російські літаки. Попередньо – Су-34 та Су-35.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію