838 танків та 21 тисяча солдатів: втрати російських окупантів станом на 22 квітня





Про це свідчать



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 21200 осіб ліквідовано,

- танків ‒ 838 од,

- бойових броньованих машин ‒ 2162 од,

- артилерійських систем – 397 од,

- РСЗВ - 138 од,

- засоби ППО - 69 од,

- літаків – 176 од,

- гелікоптерів – 153 од,

- автомобільної техніки - 1523 од,

- кораблі /катери - 8 од,

- цистерн з ПММ - 76,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172,

- спеціальна техніка – 27,

- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані постійно уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрати російських окупаційних військ у повномасштабній війні проти України сягнули 21 200 солдат.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.04 орієнтовно склали:- особового складу – близько 21200 осіб ліквідовано,- танків ‒ 838 од,- бойових броньованих машин ‒ 2162 од,- артилерійських систем – 397 од,- РСЗВ - 138 од,- засоби ППО - 69 од,- літаків – 176 од,- гелікоптерів – 153 од,- автомобільної техніки - 1523 од,- кораблі /катери - 8 од,- цистерн з ПММ - 76,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 172,- спеціальна техніка – 27,- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані постійно уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію