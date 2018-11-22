На Волині п'яний водій збив мотоцикліста: постраждалого госпіталізували. ФОТО

У селищі Ратне нетверезий водій збив мотоцикліста, постраждалого шпиталізували.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 21 квітня, по вулиці В. Газіна у селищі Ратне. Зіткнулися легковик Audi та мотоцикл Alpha.За кермом автомобіля перебував 27-річний житель Ковельського району. Керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та збив 64-річного мотоцикліста.Постраждалого госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні. Транспортні засоби вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.Санкція статті передбачає до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває.