Суркіса затримали на кордоні: хотів вивезти 13 годинників

Суркіса затримали на кордоні: хотів вивезти 13 годинників
Нардепа та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який залишив країну на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець, коли він намагався знову виїхати з України.

Про це пише "Українська правда".

За даними співрозмовника УП, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".

Годинники не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.

Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.

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Теги: Суркіс, затримали, кордон, годинники
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