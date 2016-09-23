Суркіса затримали на кордоні: хотів вивезти 13 годинників

Нардепа та одного з президентів ФК "Динамо", який залишив країну на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець, коли він намагався знову виїхати з України.Про це пише "Українська правда".За даними співрозмовника УП, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".Годинники не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.