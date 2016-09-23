Суркіса затримали на кордоні: хотів вивезти 13 годинників
Сьогодні, 12:53
Нардепа та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який залишив країну на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець, коли він намагався знову виїхати з України.
Про це пише "Українська правда".
За даними співрозмовника УП, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".
Годинники не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.
Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.
За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.
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Про це пише "Українська правда".
За даними співрозмовника УП, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".
Годинники не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників.
Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад.
За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.
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