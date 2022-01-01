У лучанина вилучили понад 10 кілограм наркотиків. ФОТО

Учора, 21 квітня, у результаті проведених обшуків в приміщенні дачного будинку та за місцем проживання 22-річного лучанина поліцейські вилучили 10 кг речовини рослинного походження, схожої на канабіс, близько 700 г речовини, схожої на Альфа PVP, різноманітне лабораторне обладнання, понад 50 банок з невідомою речовиною, електронні ваги, зіп-пакети та три набої калібру 5,45 мм.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Його вартість за цінами чорного ринку становить близько 300 тисяч гривень.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.У рамках кримінального провадження поліцейські будуть встановлювати дані щодо походження заборонених речовин та фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.