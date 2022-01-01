У лучанина вилучили понад 10 кілограм наркотиків. ФОТО

У лучанина вилучили понад 10 кілограм наркотиків. ФОТО
Учора, 21 квітня, у результаті проведених обшуків в приміщенні дачного будинку та за місцем проживання 22-річного лучанина поліцейські вилучили 10 кг речовини рослинного походження, схожої на канабіс, близько 700 г речовини, схожої на Альфа PVP, різноманітне лабораторне обладнання, понад 50 банок з невідомою речовиною, електронні ваги, зіп-пакети та три набої калібру 5,45 мм.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Його вартість за цінами чорного ринку становить близько 300 тисяч гривень.
У лучанина вилучили понад 10 кілограм наркотиків. ФОТО

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження поліцейські будуть встановлювати дані щодо походження заборонених речовин та фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
У лучанина вилучили понад 10 кілограм наркотиків. ФОТО


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Теги: наркотики, Луцьк, обшук
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