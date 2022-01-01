В Ірпені росіяни на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру: обоє померли

В Ірпені росіяни на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру: обоє померли
В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві.

Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі.

Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, «бо я потвора». Сказали «живи та передай іншим».

З нею працюють психологи.

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Теги: Ірпінь, зґвалтування, росіяни, окупанти
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