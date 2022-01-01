В Ірпені росіяни на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру: обоє померли





Про це Людмила Денісова.



З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві.



Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі.



Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, «бо я потвора». Сказали «живи та передай іншим».



З нею працюють психологи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років.Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людиниЗ особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві.Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі.Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, «бо я потвора». Сказали «живи та передай іншим».З нею працюють психологи.

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