В Ірпені росіяни на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру: обоє померли
Сьогодні, 14:31
В Ірпені троє рашистських окупантів на очах дівчини зґвалтували її маму та молодшу сестру 15 років.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві.
Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі.
Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, «бо я потвора». Сказали «живи та передай іншим».
З нею працюють психологи.
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Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
З особливою жорстокістю били і ґвалтували. Обидві мертві.
Дівчина у стані психологічного шоку 4 дні жила з трупами у будинку. Після звільнення міста змогла доїхати до бабусі.
Вона розповіла, що поки вбивали рідних, її тримали і не чіпали, «бо я потвора». Сказали «живи та передай іншим».
З нею працюють психологи.
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