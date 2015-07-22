Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. ВІДЕО





Про це інформують на Телеграм-сторінці



"Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС.



Так, 16 квітня над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС. Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою", - йдеться у повідомленні.



Енергоатом звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС.Про це інформують на Телеграм-сторінці Енергоатома "Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС.Так, 16 квітня над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС. Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою", - йдеться у повідомленні.Енергоатом звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.

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