Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. ВІДЕО
Сьогодні, 14:00
Енергоатом опублікував докази польоту російської крилатої ракети над Південноукраїнською АЕС.
Про це інформують на Телеграм-сторінці Енергоатома.
"Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС.
Так, 16 квітня над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС. Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою", - йдеться у повідомленні.
Енергоатом звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.
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Про це інформують на Телеграм-сторінці Енергоатома.
"Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Південноукраїнська АЕС.
Так, 16 квітня над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС. Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою", - йдеться у повідомленні.
Енергоатом звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ.
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