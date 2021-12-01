Україні подали понад 100 тисяч заяв на відновлення житла

Україні подали понад 100 тисяч заяв на відновлення житла
Від українців надійшло понад 100 тисяч заяв про пошкоджене майно внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив 22 квітня у Телеграмі.

"Отримали понад 100 000 заяв про пошкоджене майно українців після 24 лютого. Дякую, що ви допомагаєте нам збирати всю інформацію для експертів та комісій, які згодом будуть проводити оцінку житла", - написав Федоров.

Він нагадав, що подати заяву про пошкоджене майно можна як у застосунку, так і на порталі "Дія".

Також послуга доступна працівникам ЦНАП та нотаріусам, які можуть заповнювати та подавати повідомлення від імені українців або їхніх представників.


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Теги: житло, відновлення, українці
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