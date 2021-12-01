Україні подали понад 100 тисяч заяв на відновлення житла

Від українців надійшло понад 100 тисяч заяв про пошкоджене майно внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформаціїповідомив 22 квітня у Телеграмі."Отримали понад 100 000 заяв про пошкоджене майно українців після 24 лютого. Дякую, що ви допомагаєте нам збирати всю інформацію для експертів та комісій, які згодом будуть проводити оцінку житла", - написав Федоров.Він нагадав, що подати заяву про пошкоджене майно можна як у застосунку, так і на порталі "Дія".Також послуга доступна працівникам ЦНАП та нотаріусам, які можуть заповнювати та подавати повідомлення від імені українців або їхніх представників.