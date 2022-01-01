Росія перекидає усі сили з Білорусі на Донбас, – розвідка





Про це 22 квітня повідомив представник Генерального управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом", пише



"Якщо говорити загалом, то ворог нині закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які були до цього зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на Схід України", - сказав він.



З його слів, противник також "по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ для того, щоб почати широкомасштабний наступ, насамперед у Донецькій операційній зоні".



У ніч проти 22 квітня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що за тиждень чи півтора стане зрозуміло, за яким саме сценарієм розгортаються події на Донбасі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія поступово завершує перегрупування військ. Усі БТГр, які перебували на території Білорусі, перекидаються на Схід України.Про це 22 квітня повідомив представник Генерального управління розвідки Міністерства оборонив ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом", пише 24 канал "Якщо говорити загалом, то ворог нині закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які були до цього зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на Схід України", - сказав він.З його слів, противник також "по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ для того, щоб почати широкомасштабний наступ, насамперед у Донецькій операційній зоні".У ніч проти 22 квітня радник голови Офісу Президентазазначив, що за тиждень чи півтора стане зрозуміло, за яким саме сценарієм розгортаються події на Донбасі.

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