На Волині зафіксували намагання фсб-шників вивідати інформацію від населення через комп’ютерні ігри та сайти знайомств, – СБУ





Про це повідомляють в



Оперативники виявили, що підліток з Луцька у комп’ютерній грі познайомився з майором спецслужби так званої Л/ДНР, який намагався отримати інформацію, а також фото і відео про розташування важливих стратегічних об’єктів нашого регіону. Однак, юнак вчасно зорієнтувався і звернувся до Управління СБУ у Волинській області.



Ще одна історія стосується військовослужбовця, який на сайті знайомств познайомився з симпатичною дівчиною. Деякий час вони спілкувались на усілякі теми, обмінювались особистими фотографіями. Згодом “дівчина” натякнула на свій зв’язок із ФСБ та намагалась вивідати інформацію про військовий аеродром. Однак, чоловік вчасно заблокував настирливу знайому.



"Звертаємось до волинян з проханням бути обачними в інформаційному полі! Радимо батькам обговорити зі своїми дітьми питання інформаційної безпеки в комп’ютерних іграх та чатах. Якщо будь-які особи звертаються до вас чи до ваших дітей з проханнями вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічно важливого об’єкта, або просто розпитують про стан такого об’єкту, велика ймовірність, що вас хочуть використати на шкоду Україні та вашого міста, зокрема", - наголошують в Управлінні.



"Якщо Ви запідозрили такі наміри щодо себе чи ваших близьких, повідомляйте про це в Управління СБ України у Волинській області. Наші телефони працюють цілодобово: 0977911911, 0332244025.

Адже ваша необачність може стати причиною загибелі людей чи руйнування міста", - додають в Управлінні СБУ у Волинській області.



Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворожі спецслужби використовують різні методи роботи, шукають усілякі шляхи впливу та комунікації.Про це повідомляють в Управлінні СБ України у Волинській області.Оперативники виявили, що підліток з Луцька у комп’ютерній грі познайомився з майором спецслужби так званої Л/ДНР, який намагався отримати інформацію, а також фото і відео про розташування важливих стратегічних об’єктів нашого регіону. Однак, юнак вчасно зорієнтувався і звернувся до Управління СБУ у Волинській області.Ще одна історія стосується військовослужбовця, який на сайті знайомств познайомився з симпатичною дівчиною. Деякий час вони спілкувались на усілякі теми, обмінювались особистими фотографіями. Згодом “дівчина” натякнула на свій зв’язок із ФСБ та намагалась вивідати інформацію про військовий аеродром. Однак, чоловік вчасно заблокував настирливу знайому."Звертаємось до волинян з проханням бути обачними в інформаційному полі! Радимо батькам обговорити зі своїми дітьми питання інформаційної безпеки в комп’ютерних іграх та чатах. Якщо будь-які особи звертаються до вас чи до ваших дітей з проханнями вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічно важливого об’єкта, або просто розпитують про стан такого об’єкту, велика ймовірність, що вас хочуть використати на шкоду Україні та вашого міста, зокрема", - наголошують в Управлінні."Якщо Ви запідозрили такі наміри щодо себе чи ваших близьких, повідомляйте про це в Управління СБ України у Волинській області. Наші телефони працюють цілодобово: 0977911911, 0332244025.Адже ваша необачність може стати причиною загибелі людей чи руйнування міста", - додають в Управлінні СБУ у Волинській області.Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

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