На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області





Про це Юрій Погуляйко.



"Сьогодні зустрівся із проректором навчального закладу, аби обговорити подальші дії та кроки впровадження діяльності університету на Волині. Зокрема, наразі шукаємо відповідні приміщення під навчальний корпус та гуртожиток. Напрацьовуємо механізм юридичного оформлення роботи освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.



Слід зазначити, що функціонування такого університету в області дасть можливість волинським абітурієнтам та студентам на місці здобувати освіту в одному із кращих університетів внутрішніх справ України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з воєнними діями Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка евакуювали в місто Дніпро. Для подальшої організації повноцінного освітнього процесу керівництво навчального закладу обрало Волинську область.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Сьогодні зустрівся із проректором навчального закладу, аби обговорити подальші дії та кроки впровадження діяльності університету на Волині. Зокрема, наразі шукаємо відповідні приміщення під навчальний корпус та гуртожиток. Напрацьовуємо механізм юридичного оформлення роботи освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.Слід зазначити, що функціонування такого університету в області дасть можливість волинським абітурієнтам та студентам на місці здобувати освіту в одному із кращих університетів внутрішніх справ України.

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