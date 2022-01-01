На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
Сьогодні, 16:58
У зв’язку з воєнними діями Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка евакуювали в місто Дніпро. Для подальшої організації повноцінного освітнього процесу керівництво навчального закладу обрало Волинську область.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні зустрівся із проректором навчального закладу, аби обговорити подальші дії та кроки впровадження діяльності університету на Волині. Зокрема, наразі шукаємо відповідні приміщення під навчальний корпус та гуртожиток. Напрацьовуємо механізм юридичного оформлення роботи освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що функціонування такого університету в області дасть можливість волинським абітурієнтам та студентам на місці здобувати освіту в одному із кращих університетів внутрішніх справ України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Сьогодні зустрівся із проректором навчального закладу, аби обговорити подальші дії та кроки впровадження діяльності університету на Волині. Зокрема, наразі шукаємо відповідні приміщення під навчальний корпус та гуртожиток. Напрацьовуємо механізм юридичного оформлення роботи освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, що функціонування такого університету в області дасть можливість волинським абітурієнтам та студентам на місці здобувати освіту в одному із кращих університетів внутрішніх справ України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волинь переїжджає університет внутрішніх справ із Луганської області
Сьогодні, 16:58
На Волині зафіксували намагання фсб-шників вивідати інформацію від населення через комп’ютерні ігри та сайти знайомств, – СБУ
Сьогодні, 16:15
Медіа