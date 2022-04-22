Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, – Джонсон

Борис Джонсон припустив, що повномасштабна війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.



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Журналісти запитали прем’єра на пресконференції, чи погоджується він з окремими оцінками розвідувальних агенцій країн Заходу про те, що бомбардування українських міст російськими військами можуть тривати до кінця 2023 року.



Джонсон сказав, що це є "реалістичною можливістю". На його думку, через катастрофічний провал російська верхівка на чолі з президентом РФ Володимиром Путіном не може відступити. Більше того, російська армія має кількісну перевагу.



Тому, на думку Джонсона, росіяни продовжать свою "жахливу тактику знищення артилерією" українців. Попри це, британський прем’єр переконаний, що росіяни не зможуть подолати прагнення до свободи українців, яким не було співвідношення військових засобів у сторін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем’єр-міністр Великої Британіїприпустив, що повномасштабна війна в Україні може тривати до кінця 2023 року.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на ВВС та прес-конференцію Джонсона в Нью-ДеліЖурналісти запитали прем’єра на пресконференції, чи погоджується він з окремими оцінками розвідувальних агенцій країн Заходу про те, що бомбардування українських міст російськими військами можуть тривати до кінця 2023 року.Джонсон сказав, що це є "реалістичною можливістю". На його думку, через катастрофічний провал російська верхівка на чолі з президентом РФ Володимиром Путіном не може відступити. Більше того, російська армія має кількісну перевагу.Тому, на думку Джонсона, росіяни продовжать свою "жахливу тактику знищення артилерією" українців. Попри це, британський прем’єр переконаний, що росіяни не зможуть подолати прагнення до свободи українців, яким не було співвідношення військових засобів у сторін.

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