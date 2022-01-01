Керівництво російських солдатів навіть не хоче забирати поранених із поля бою – їхні життя нікому не потрібні, - СБУ





А втрати настільки великі, що командири бояться подавати реальні дані нагору. Про це говорять численні свідчення російських полонених, які є у розпорядженні



Наприклад, цього контрактника, що потрапив у полон під час відступу загарбників з-під Києва, командир просто залишив на полі бою разом із пораненим. Вояк скаржиться: «сказали, что заберут, но так и не забрали. Пацанов столько понаоставляли раненых, мертвых… Просто никого не забирали».



Просить матір, щоб та йшла до командування та добивалася його обміну. Але жінка бідкається, що вже зв’язувалася із замполітом і він знає, що її син разом із 3-4 іншими контрактниками у полоні, але інформацію про це «на гору» не подає.



«В министерстве обороны в списках тебя нет», – скаржиться жінка. І додає, що це масова ситуація, бо, розшукуючи сина, вже спілкувалася з багатьма солдатськими матерями.



З огляду на численні втрати полонений радіє, що залишився живим і вже будує плани повернутися додому. Хоча попереду у нього – перевірка на причетність до масових звірств, які загарбники скоїли поблизу столиці.



Лише на Київщині СБУ відпрацювала 230 локацій, які окупанти використовували як свої командні пункти.



Там було виявлено військову документацію: списки особового складу, «расходные» відомості по вбитим солдатам, поіменні дані на нагородження та інша ідентифікуюча інформація.



Весь обсяг доказів передано до слідчих підрозділів.



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