«Доки над гордим Азовом сонце встає»: Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя
Сьогодні, 18:44
Святослав Вакарчук презентував пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя.
Про це повідомили у телеграм-каналі полку "Азов".
"Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості - про стійкість Східного Форпосту України - міста Маріуполь завдяки його оборонцям. "...Доки над гордим Азовом сонце встає" тримається місто Марії", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у телеграм-каналі полку "Азов".
"Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості - про стійкість Східного Форпосту України - міста Маріуполь завдяки його оборонцям. "...Доки над гордим Азовом сонце встає" тримається місто Марії", - йдеться у повідомленні.
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