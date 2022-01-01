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«Доки над гордим Азовом сонце встає»: Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя

«Доки над гордим Азовом сонце встає»: Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя
Святослав Вакарчук презентував пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя.

Про це повідомили у телеграм-каналі полку "Азов".

"Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості - про стійкість Східного Форпосту України - міста Маріуполь завдяки його оборонцям. "...Доки над гордим Азовом сонце встає" тримається місто Марії", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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