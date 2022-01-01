«Доки над гордим Азовом сонце встає»: Океан Ельзи присвятив пісню захисникам Маріуполя

Святослав Вакарчук презентував пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя.



Про це повідомили у



"Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості - про стійкість Східного Форпосту України - міста Маріуполь завдяки його оборонцям. "...Доки над гордим Азовом сонце встає" тримається місто Марії", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! презентував пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя.Про це повідомили у телеграм-каналі полку "Азов"."Святослав Вакарчук презентує пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя. У римах і мелодії, у натхненні і творчості - про стійкість Східного Форпосту України - міста Маріуполь завдяки його оборонцям. "...Доки над гордим Азовом сонце встає" тримається місто Марії", - йдеться у повідомленні.

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