Російські військові викрали, гвалтували та піддавали тортурам матір двох дітей в окупованій частині Рубіжного, – Бутусов





Деталі цієї жахливої історії повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Юрій Бутусов.



"На щастя, жінка з дітьми зуміла дивом врятуватись під захист Збройних сил України. Злочинець з позивним Донецьк та інші нелюди - це і є російська армія, той путінський мир, від якого захищають Україну наші захисники - воіни Нацгвардії, Збройних сил та Прикордонної служби у Рубіжному. А жінці з дітьми потрібна кваліфікована допомога. Матеріали справи цього чергового злочину Росії передані у правоохоронні органи України", - написав Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/n3336103



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розповідь жінки, матері двох дітей, яку викрали, гвалтували та піддавали нелюдським тортурам російські військовослужбовці на окупованій частині Луганської області.Деталі цієї жахливої історії повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ "На щастя, жінка з дітьми зуміла дивом врятуватись під захист Збройних сил України. Злочинець з позивним Донецьк та інші нелюди - це і є російська армія, той путінський мир, від якого захищають Україну наші захисники - воіни Нацгвардії, Збройних сил та Прикордонної служби у Рубіжному. А жінці з дітьми потрібна кваліфікована допомога. Матеріали справи цього чергового злочину Росії передані у правоохоронні органи України", - написав Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/n3336103

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