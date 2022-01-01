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Російські військові викрали, гвалтували та піддавали тортурам матір двох дітей в окупованій частині Рубіжного, – Бутусов

Російські військові викрали, гвалтували та піддавали тортурам матір двох дітей в окупованій частині Рубіжного, – Бутусов
Розповідь жінки, матері двох дітей, яку викрали, гвалтували та піддавали нелюдським тортурам російські військовослужбовці на окупованій частині Луганської області.

Деталі цієї жахливої історії повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На щастя, жінка з дітьми зуміла дивом врятуватись під захист Збройних сил України. Злочинець з позивним Донецьк та інші нелюди - це і є російська армія, той путінський мир, від якого захищають Україну наші захисники - воіни Нацгвардії, Збройних сил та Прикордонної служби у Рубіжному. А жінці з дітьми потрібна кваліфікована допомога. Матеріали справи цього чергового злочину Росії передані у правоохоронні органи України", - написав Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/n3336103
Російські військові викрали, гвалтували та піддавали тортурам матір двох дітей в окупованій частині Рубіжного, – Бутусов
Російські військові викрали, гвалтували та піддавали тортурам матір двох дітей в окупованій частині Рубіжного, – Бутусов
Російські військові викрали, гвалтували та піддавали тортурам матір двох дітей в окупованій частині Рубіжного, – Бутусов

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Теги: Росія, Україна, війна
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