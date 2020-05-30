«Русскій воєнний корабль... ВСЬО»: «Укрпошта» показала нову марку





Про це Ігор Смілянський у Фейсбуці.



Тираж поштової марки «Русскій воєнний корабль... ВСЬО» або «Russian Warship… DONE» становитиме 5 мільйонів примірників, а однойменного конверта — 1 мільйон. Як і першу версію, марку можна буде надсилати по Україні та за кордон: вона також матиме український та міжнародний номінал.



Як пояснив Смілянський, правила випуску марок «Укрпошти» не дозволяють додруковувати марки.



«Але ми не могли не піти назустріч побажанням мільйонів людей», — додав він.



Найближчим часом в «Укрпошті» мають оголосити приблизний графік запуску та продажі марок з огляду на вади під час запуску першої версії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Укрпошта» показала нову поштову марку із серії «Русскій воєнний корабль». Після потоплення крейсера «Москва» та успіх попередньої марки підпис дещо змінили.Про це повідомив очільник «Укрпошти»у Фейсбуці.Тираж поштової марки «Русскій воєнний корабль... ВСЬО» або «Russian Warship… DONE» становитиме 5 мільйонів примірників, а однойменного конверта — 1 мільйон. Як і першу версію, марку можна буде надсилати по Україні та за кордон: вона також матиме український та міжнародний номінал.Як пояснив Смілянський, правила випуску марок «Укрпошти» не дозволяють додруковувати марки.«Але ми не могли не піти назустріч побажанням мільйонів людей», — додав він.Найближчим часом в «Укрпошті» мають оголосити приблизний графік запуску та продажі марок з огляду на вади під час запуску першої версії.

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