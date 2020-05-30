«Русскій воєнний корабль... ВСЬО»: «Укрпошта» показала нову марку
Сьогодні, 20:21
«Укрпошта» показала нову поштову марку із серії «Русскій воєнний корабль». Після потоплення крейсера «Москва» та успіх попередньої марки підпис дещо змінили.
Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський у Фейсбуці.
Тираж поштової марки «Русскій воєнний корабль... ВСЬО» або «Russian Warship… DONE» становитиме 5 мільйонів примірників, а однойменного конверта — 1 мільйон. Як і першу версію, марку можна буде надсилати по Україні та за кордон: вона також матиме український та міжнародний номінал.
Як пояснив Смілянський, правила випуску марок «Укрпошти» не дозволяють додруковувати марки.
«Але ми не могли не піти назустріч побажанням мільйонів людей», — додав він.
Найближчим часом в «Укрпошті» мають оголосити приблизний графік запуску та продажі марок з огляду на вади під час запуску першої версії.
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Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський у Фейсбуці.
Тираж поштової марки «Русскій воєнний корабль... ВСЬО» або «Russian Warship… DONE» становитиме 5 мільйонів примірників, а однойменного конверта — 1 мільйон. Як і першу версію, марку можна буде надсилати по Україні та за кордон: вона також матиме український та міжнародний номінал.
Як пояснив Смілянський, правила випуску марок «Укрпошти» не дозволяють додруковувати марки.
«Але ми не могли не піти назустріч побажанням мільйонів людей», — додав він.
Найближчим часом в «Укрпошті» мають оголосити приблизний графік запуску та продажі марок з огляду на вади під час запуску першої версії.
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