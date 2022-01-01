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Росія для війни в Україні поповнює армію психічно хворими юнаками, – перехоплення розмови СБУ

Росія для війни в Україні поповнює армію психічно хворими юнаками, – перехоплення розмови СБУ
Українські військовослужбовці завдали таких втрат російсько-окупаційним військам, що для поповнення власних лав росія набирає навіть психічно хворих юнаків.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова окупанта з матірʼю.

У записі розмови чути, як мати росіянина переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами.

Він її переконує, що з його психічними розладами ця війна лише йде на користь.

«Бачиш, який спокійний, так? Маніяк, як серійний убивця, як Чикатило», — сказав він матері, яку налякала ця відповідь.

В СБУ наголошують, що лише люди з хворою психікою здатні творити такі звірства, як у Бучі, Ірпені та Маріуполі. І зазначають, що всі винні будуть покарані.

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Теги: Росія, Україна, війна
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