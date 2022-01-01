Росія для війни в Україні поповнює армію психічно хворими юнаками, – перехоплення розмови СБУ





Про це свідчить перехоплена



У записі розмови чути, як мати росіянина переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами.



Він її переконує, що з його психічними розладами ця війна лише йде на користь.



«Бачиш, який спокійний, так? Маніяк, як серійний убивця, як Чикатило», — сказав він матері, яку налякала ця відповідь.



В СБУ наголошують, що лише люди з хворою психікою здатні творити такі звірства, як у Бучі, Ірпені та Маріуполі. І зазначають, що всі винні будуть покарані.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військовослужбовці завдали таких втрат російсько-окупаційним військам, що для поповнення власних лав росія набирає навіть психічно хворих юнаків.Про це свідчить перехоплена СБУ розмова окупанта з матірʼю.У записі розмови чути, як мати росіянина переживає за здоров’я сина, який страждає психічними розладами.Він її переконує, що з його психічними розладами ця війна лише йде на користь.«Бачиш, який спокійний, так? Маніяк, як серійний убивця, як Чикатило», — сказав він матері, яку налякала ця відповідь.В СБУ наголошують, що лише люди з хворою психікою здатні творити такі звірства, як у Бучі, Ірпені та Маріуполі. І зазначають, що всі винні будуть покарані.

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